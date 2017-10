Estos sectores de Bogotá tendrán cortes de agua esta semana

Imagen referencial // Foto: Ingimage

La empresa de Acueducto de Bogotá anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá con el objetivo de facilitar las tareas de mantenimiento y rehabilitación de las tuberías en la ciudad.

Para esto la entidad habilitará el servicio de carrotanques con prioridad en clínicas, hospitales y lugares en los que puede haber alta concentración de público.

Sin embargo, es importante que la comunidad tenga en cuenta algunas recomendaciones en este periodo de suspensión del servicio como:

– Mantener en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).

– Lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. Almacenar en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.

– Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

Cortes de agua:

Lunes 9 de octubre

Localidad: Kennedy

Barrios: Nueva Castilla.

Zona: De la carrera 78 a la carrera 80, entre calle 11A y calle 12.

Horario: Por 12 horas, a partir de las 8:00 a.m.

Martes 10 de octubre

Localidad: Usaquén

Barrios: Acacias y Usaquén.

Zona: De la calle 134 a la calle 148, entre carrera 9 y carrera 15.

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.

Localidad: Suba

Barrios: Suba Centro.

Zona: De la calle 130 a la calle 145, entre carrera 88B y carrera 94.

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.

Localidad: Barrios Unidos

Barrios: San Fernando Occidental, Simón Bolívar, La Libertad y Metrópolis.

Zona: De la avenida calle 68 a la calle 80, entre carrera 60 y carrera 68.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Barrios Unidos

Barrios: Alcazares- La Aurora- La Merced – Once De Noviembre.

Zona: De la avenida calle 68 a la calle 80, entre carrera 20 y carrera 30.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Teusaquillo

Barrios: La Magdalena y Teusaquillo.

Zona: De la avenida calle 26 a la calle 39, entre carrera 14 y carrera 28.

Horario:Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Ciudad Bolívar

Barrios: Las Acacias, Los Laureles y La Candelaria.

Zona: De la avenida calle 61 Sur a la diagonal 68 D Sur, entre carrera 38 y carrera 19.

Horario: Por 12 horas, desde las 8:00 a.m.

Localidad: Ciudad Bolívar

Barrios: Verona y El Ensueño.

Zona: De la avenida calle 68 Sur a la diagonal 69 Sur, entre carrera 45ɪy carrera 71G.

Horario: Por 12 horas, desde las 8:00 a.m.

Localidad: Ciudad Bolívar

Barrios: El Recuerdo, Los Alpes y Tabor Alta Loma.

Zona: De la calle 75 Sur a la calle 81A Sur, entre carrera 22 y carrera 26A.

Horario: Por 2 horas, desde las 2:00 p.m.

Localidad: Kennedy

Barrios: Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A.

Zona: De la calle 37 Sur a la calle 40 Sur, entre carrera 72N y transversal 73D (avenida Primero de Mayo). De la calle 40 Sur a la calle 41 Bis Sur, entre transversal 74F (avenida Primero de Mayo) y transversal72ɪ. De la calle 41 Bis Sur a la calle 42B Bis C Sur, entre carrera 74 y carrera 72J Bis.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Bosa

Barrios: El Retaso y Argelia.

Zona: De la calle 69 Sur a la calle 72 Sur, entre carrera 80 y carrera 80M y de la calle 59 Sur a la calle 58 Sur, entre carrera 80 (Agoberto Mejía) y carrera 84B.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Miércoles 11 de octubre

Localidad: Fontibón

Barrios: Modelia.

Zona: De la calle 25G a la avenida calle 26, entre avenida Boyacá y carrera 75.

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.

Localidad: Antonio Nariño

Barrios: Restrepo Occidental.

Zona: De la carrera 24F a la carrera 27, entre calle 22 Sur y calle 13 Sur.

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.

Localidad: Chapinero

Barrios: San Martin De Porres.

Zona: De la calle 39 a la calle 45, entre carrera 1 Este y carrera 45.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Kennedy

Barrios: La Magdalena y Frigorífico San Martín.

Zona: De la calle 12 a la calle 16, entre carrera 86.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Jueves 12 de octubre de 2017

Localidad: Usaquén

Barrios: San Patricio y Santa Bibiana.

Zona: De la calle 116 a la calle 106, entre carrera 15 y carrera 45.

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.

Localidad: Chapinero

Barrios: Porciúncula y Espartillal.

Zona: De la calle 87 a la calle 74, entre carrera 9 y carrera 15.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Puente Aranda

Barrios: Puente Aranda.

Zona: De la carrera 50 a la carrera 60, entre avenida calle 13 y avenida calle 22.

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.

Localidad: Bosa

Barrios: José Antonio Galán.

Zona: De la carrera 78 a la carrera 80, entre calle 11A y calle 12. De la calle 60 Sur a la calle 63 Sur, entre carrera 79B y avenida carrera 80. De la calle 58C Sur a la calle 59 Sur, entre carrera 79A y avenida carrera 80.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: Kennedy

Barrios: Castilla.

Zona: De la carrera 78G a la carrera 80, entre calle 10 calle 8A Bis. De la carrera 78 a la carrera 79, entre calle 9 y calle 10. De la carrera 73B a la carrera 78, entre calle 8 y calle 9.

Horario: Por 24 horas, desde las 9:00 a.m.

Localidad: San Cristóbal

Barrios: Yomasa y Juan Rey Sur.

Zona: De la calle 68 Sur a la calle 76 Sur, entre carrera 11 Este y transversal 15B Este.

Horario: Por 12 horas, desde las 8:00 a.m.

Localidad: San Cristóbal

Barrios: Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental y Amapolas.

Zona: De la calle 68 Sur a la calle 76 Sur, entre carrera 11 Este y transversal 15B Este.

Horario: Por 12 horas, desde las 8:00 a.m.

Localidad: Soacha

Barrios: Los Pinos, Bellavista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Jaime Garzón, Bellavista Alta, Villa Nueva, Las Margaritas y San Rafael.

Zona: De la calle 30 a la calle 56A, entre carrera 41 Este y carrera 55 Este (Municipio de Soacha)

Horario: Por 24 horas, desde las 10:00 a.m.