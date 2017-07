Estos son los vehículos que más se roban en el país

Foto referencial Ingimage

Un estudio de la Universidad Nacional encontró que durante el 2016 la afectación al patrimonio familiar por el hurto de vehículos no asegurados en Colombia llegó a 231.042 millones de pesos, determinando que Renault, Chevrolet y Hyundai son las marcas más robadas en Colombia.

“De los carros robados en 2016 solo el 29% estaba asegurado, lo que provoca pérdidas potenciales del 71% para sus propietarios, pues nadie les responde, lo que significa la disminución de su capital (detrimento patrimonial)”, explicó el profesor Santiago Medina del Departamento de Ingeniería de la Organización de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.

Las bandas delictivas realizan una “gira” de hurtos según dijo el investigador Medina que además reveló que las marcas más robadas en Colombia (80%) son Renault, Chevrolet y Hyundai.

Esta investigación que tomó datos del Ministerio de Transporte, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), cuantificó que la afectación al patrimonio generada por el robo de carros no asegurados en el país dejó en 2016 pérdidas superiores a los 230.000 millones de pesos, cifra que comparada con el 2012 es alta con un registro para ese año de 197.500 millones de pesos.

Los investigadores identificaron que Medellín y Bogotá son las capitales más afectadas por este flagelo y también establecieron que cuando los hurtos disminuyen en una ciudad aumentan en otra: las correlaciones son de -0,24 entre Medellín y Bogotá y de -0,20 entre Medellín y Barranquilla.

Para el docente Medina, una de las soluciones a esta problemática podría estar en disminuir el costo de los repuestos “porque el país tiene un nivel de ingreso per cápita muy bajo y obviamente personas cuyos vehículos no tengan seguro y hayan sufrido un siniestro no pueden comprar un repuesto costoso. Por ejemplo, una farola que vale 500.000 pesos en un almacén autorizado, en el mercado negro se consigue en 50.000 pesos”.

Agregó que “es urgente diseñar e implementar sistemas tecnológicos como denuncias digitales, drones, cámaras de seguridad o georreferenciamiento de robos para minimizar el crimen organizado”.

El hecho de que las cifras de hurtos vayan en aumento evidencia la existencia de todo un mercado que promueve estos actos y en el cual participan bandas organizadas, desguazaderos, distribuidores de autopartes, etc.

También indican que “se debe a fallas estructurales del mercado, ya que los vehículos se devalúan rápidamente, mientras que sus partes ganan importancia y precio en comparación con el valor del carro completo”.

El informe además afirma que el mercado de los seguros tiene una participación del 2,5 % en el Producto Interno Bruto (PIB), un monto bajo en comparación con países como Chile, donde es del 4,1%, o Puerto Rico con el 15%, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto implica un reto para las compañías aseguradoras en el desarrollo de estrategias en coberturas patrimoniales para casos de hurto.