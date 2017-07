Estoy más tranquilo que senador en La Guajira: Alcalde de Bucaramanga sobre proceso de revocatoria

Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga / Foto Colprensa

La recolección de firmas para lograr que se logre un proceso revocatorio del mandato de Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga, continúa ejecutándose en las calles de la ciudad.

Sobre el hecho del que ya conoce y fue notificado, el mandatario de los bumangueses aseguró que no teme a que se le someta a unas elecciones atípicas y que por el contrario está más tranquilo que senador en La Guajira.

“Yo no pongo nada de eso, ni pongo abogado. Eso es un derecho constitucional que tienen las personas que quieren hacer la revocatoria, lo que me parece grave es que no tengan el valor civil de decirle a la ciudadanía que es para revocar mi mandato. Si me revocan es que estoy haciendo las cosas mal y no merezco el cargo, total de que yo estoy más tranquilo que senador por La Guajira”.

El mandatario aseguró que si la revocatoria de su mandato se logra, se demostrará que la comunidad no estuvo conforme con sus decisiones, pero que por ahora estará tranquilo y será respetuoso de los procesos democráticos que adopte la ciudadanía.