Estudiantes se toman la sede administrativa de la Universidad Distrital

Foto RCN Radio

Un grupo de estudiantes se tomaron la sede administrativa de la Universidad Distrital, en la carrera séptima con calle 40, alegando falta de recursos y un déficit de infraestructura.

Jesús Romero, uno de los líderes de la manifestación, en diálogo con RCN Radio, indicó que la comunidad estudiantil está cansada de la falta de compromiso de las directivas de ese centro de educación superior, porque no han atendido las problemáticas por las que atraviesa la universidad.

“Llevamos varios años esperando una respuesta por parte de las directivas y hasta la fecha no ha pasado nada, por eso nos vemos obligados a realizar una toma pacífica”, puntualizó Romero.

Este es el pliego de peticiones de los estudiantes de la Universidad Distrital:

1. Queremos construir universidad. Ni la universidad con todas las problemáticas actuales, ni los estudiantes damos más espera. Queremos el estatuto que construimos en comunidad, con docentes y trabajadores, su compromiso de respetar nuestro trabajo . Queremos la Asamblea Universitaria, los Consejos Estudiantiles, queremos participar y discutir sin dejar de estudiar. Ya tuvo los ajustes jurídicos y técnicos. Déjenos construir universidad, que el próximo semestre empiece la transformación.

2. Queremos estudiar en condiciones dignas. Hace más de un año estamos pidiendo soluciones. Ustedes han rechazado nuestras propuestas pero no han traído nuevas. Trasladar proyectos inconsultamente no es solución. Fracturar las facultades no es solución. Seguir con arriendos dispersos, no es solución. Queremos que se respeten las Mesas de Contingencia que sean de decisión, que ustedes asistan con propuestas, que cumplan el compromiso asumido. No más reuniones alternas.

3. Queremos estudiar y participar. No más permisos académicos de decanos para decanos, porque nadie los respeta. Queremos escenarios reales con garantías reales para estudiantes y docentes. Queremos que las Franjas sean realmente de trabajo, desde inicio de semestre en un día y una hora fija, sin clases programadas. Solo así lograremos en Plan Estratégico de Desarrollo participativo y estatutos derivados consecuentes.

4. Queremos participar y decidir. No sigan tomando decisiones sobre nosotros sin nosotros. En todos los procesos que nos afecten o beneficien tenemos opiniones diversas, pero capacidad de incidencia y decisión.

5. Queremos, como quieren las comunidades universitarias del país, romper el atrasado método de elección de nuestros directivos. Queremos decidir como por tanto tiempo lo ha hecho por nosotros la corrupción, el sector privado, el Gobierno Nacional y Distrital, quienes son mayoría en nuestro Consejo Superior.