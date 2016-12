“Evasores no podrían ser penalizados con artículo de reforma tributaria aprobado por la Cámara de Representantes”: Fiscal

Debate de la reforma tributaria / Foto Colprensa - Diego Pineda

El artículo de la Reforma Tributaria aprobado por la Cámara de Representantes con el que se castigaría a los evasores del impuesto de renta, no permitirá a la Fiscalía adelantar de manera efectiva procesos penales por esta causa. Así lo hizo saber el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al explicar que, hoy por hoy, los colombianos que declaran renta no están obligados a detallar sus activos por lo que el tipo penal definido por los congresistas no comporta ningún delito.

“Constituiría una burla frente a los colombianos decir que estemos dando un paso en firme contra la evasión fiscal, cuando lo que se ha acogido es un delito imposible que no permitirá que la Fiscalía pueda luchar contra la evasión fiscal como una forma de criminalidad. Eso tienen que saberlo los colombianos para que después no se nos pidan cuentas cobre los desarrollos que ha hecho la Fiscalía porque esta norma no sirve en ese propósito”, enfatizó el Jefe del ente acusador.

En contraste, el Fiscal Martínez celebró que el Congreso aprobara la iniciativa para penalizar a los evasores del IVA, dado que los recaudadores de los tributos en muchas ocasiones preguntan al consumidor si desea o no acceder a la factura, con el fin de no liquidar el Impuesto al Valor Agregado como corresponde.

“Asistimos al Congreso y propusimos la penalización en el marco de la reforma tributaria. La iniciativa fue acogida, por lo cual quien no liquide y recaude incurrirá en un ilícito penal”, advirtió.