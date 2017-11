Ex alcalde de Popayán condenado en primera instancia por prevaricato

Francisco Fuentes, ex alcalde de la ciudad de Popayán fue condenado en por el delito de prevaricato por acción. La sentencia de primera instancia fue proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de esta capital y en ella se indica que el exmandatario expidió una resolución prorrogando el periodo del Curador Urbano Numero Uno, contrariando según la fiscalía lo estipulado en el decreto 1469 de 2010, en e l cual se reglamenta los requisitos para el nombramiento de los curadores. Hay que indicar que la sentencia no establece un tiempo de condena ya que no está en firme y contra ella procede el recurso de apelación.

Sobre este tema este fue el pronunciamiento del abogado Álvaro Casas Trujillo, ex jefe de la oficina jurídica de la administración Fuentes:

“Le expresamos todo nuestro apoyo y creemos en la inocencia del señor Francisco Fuentes Meneses, porque sus decisiones se basaron en que los Curadores Urbanos nunca fueron evauados por el Municipio de Popayán y en dos (2) meses de administración, es decir, en febrero de 2012, era físicamente imposible adelantar todo el proceso de calificacion que establece la ley, susbsanar esa omisión de varias administraciones, garantizar la continuidad del servicio en la Curaduría Urbana 1 y salvaguardar los derechos del Curador, que no había sido evaluado durante los cinco (5) años anteriores.

La sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito es de primera instancia y no está en firme, porque tiene recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y recurso de casación, ante la Corte Suprema de Justicia.

Confiamos en que se hará justicia, porque la Fiscalía General de la Nación nunca probó el dolo del señor Fuentes Meneses, quien actuó de buena fe, para garantizar el servicio de las curadurías y evitar una millonaria demanda contra el Municipio de Popayán.”