Ex-alcalde venezolano refugiado en Cúcuta, afirma que problemática social en Venezuela seguirá en aumento 

El ex-alcalde del municipio de Campo Elías en Venezuela, Omar Lares (Refugiado en Cúcuta), en diálogos con RCN Radio, afirmó que debido a la fuerte y grave situación social, económica y política que vive el vecino país, ha aumentado el número de venezolanos y connacionales que ingresan por los puntos legales e ilegales al departamento.

Además dijo que si la situación de escazes de alimentos y medicinas continúa en los municipios fronterizos, el desbordamiento de estas población aumentará de manera significativa, lo cual afectará a todo el departamento.

“Yo siento como lo dije cuando llegué por primera vez a Venezuela, la situación se ha agrabado y los meses que vienen van a ser peores; en el caso de Colombia lo hemos venido advirtiendo, tienen que prepararse porque la cantidad de gente que va a salir de venezuela será mucho mayor” expresó el ex-mandatario.

Además aseguró “Esto se da por un serie de condiciones que se han venido agrabando, como lo es conseguir alimentos, siendo cada vez más difícil, no solo porque la gente no tiene como conseguirlos, sino porque así haya, los venezolanos a veces no tienen efectivos”

El funcionario venezolano, afirmó que continúa en condición de refugiado temporal, esperando que se logre definir su situación en el país.

El ex-alcalde de Campo Elías en Venezuela, espera que su hijo Juan Pedro Lares, quien cumple más de seis meses privado de su libertad, por orden de Nicolás Maduro, sea liberado en las próximas horas.