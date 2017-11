Ex combatientes de las FARC asentados en el Guaviare amenazan con irse por incumplimientos

En estado de emergencia se declararon los ex combatientes de las FARC asentados en el espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Marco Aurelio Buendía, ubicado en Charras, corregimiento del Municipio de San José del Guaviare, por la difícil situación que enfrentan por abandono del Gobierno.

Los ex guerrilleros de las FARC asentados en esta zona advirtieron que se van del lugar porque se cansaron de aguantar necesidades y de no tener satisfechos sus necesidades básicas como servicio de energía, agua potable y salud para los ex combatientes.

Las comandancias del hoy grupo político de las FARC confirmaron las precarias condiciones en las que se encuentran en Charras.