Ex diputado venezolano instaura una acción de tutela contra Fiscal General de la Nación

El 21 de agosto del 2015 el Gobierno de Nicolás Maduro deportó a miles de colombianos, y participó de diversas acciones violentas en plena zona de frontera dijo a RCN el Ex diputado venezolano Walter Márquez.

Ante lo mencionado “se solicitó una investigación por parte del Gobierno colombiano, contra Maduro, pero todo fue archivado por parte del fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez por encubrir los crímenes de Maduro”, dijo Márquez a RCN.

Así mismo dijo que las dictaduras como la de Nicolás Maduro, no salen de manera diplomática lastimosamente, como inicialmente se creía, originando la creación de grupos armados que buscan la salida del régimen socialista con acciones violentas

Dijo el ex diputado venezolano, no estar de acuerdo con una intervención de Estados Unidos, porque el aislamiento económico que quiere hacer, no afecta al gobierno de Maduro, sino a todo el pueblo venezolano.