Ex funcionaria de Zambrano, Bolívar, señala intimidaciones por parte de un concejal

En 2016, la ex secretaria de gobierno otras intimidaciones y denunció un supuesto acoso sexual por parte del alcalde de esa población.

María Eloisa Ríos, ex secretaria de gobierno de Zambrano (Bolívar) y vocera del movimiento de revocatorio en ese municipio, denunció que para deslegitimar su trabajo recibió señalamientos del concejal Rafael Enrique Palmera Sulbarán, quien en su cuenta de Facebook publicó una factura vencida del servicio de agua de la vivienda de su padre, lo que consideró como una violación a su intimidad.

“Él (Rafael Enrique Palmera) en su publicación manifiesta que nosotros supuestamente no cancelamos, que somos los opositores y que por lo tanto, somos los menos indicados para proteger los derechos de la población. El concejal estaría incurriendo por violación a la correspondencia oficial” aseguró Ríos Vásquez.

“Descontento o resentimiento… es lo que veo de parte de la señorita Ríos (…) te dejo de copia tu recibo si no lo has visto” dice parte de la publicación en la cuenta de Facebook del concejal del Centro Democrático, Rafael Enrique Palmera, del seis de abril de 2017.

Por este hecho, la ex funcionaria interpuso una denuncia por los delitos de violación de habitación ajena agenciada por servidor público, violación a la intimidad e interceptación de comunicaciones por información oficial sometida a reserva y tráfico de influencias en la Fiscalía.

“Ya como me denunció ante la Fiscalía, yo estoy dispuesto a demostrar el por qué lo hice. Los recibos no son una violación a la intimidad, eso recibos son públicos, son documentos públicos. Le pedí al gerente un listado general de todas las personas, que tiene el problema de la señora Ríos, para un hacer un debate de control político” precisó el cabildante.

Por ese hecho, la ex funcionaria asegura que también recibió intimidaciones de funcionarios de la actual administración de Alberto Murillo Palmera, y cuenta que último caso se presentó su vivienda con tres supuestos trabajadores de la empresa de agua y acueducto que agredieron a su esposo.

“Recientemente él (Alberto Murillo Palmera) mandó tres hombres que decían que eran de la alcaldía, pero no vinieron con uniforme, ni nada que los identifique, ni una orden por escrito. Llegaron con pico, pala o escalador, sin un plano para ubicar la tubería, con grosería y arbitrariedad. Como mi esposo estaba ahí, él se quejó y fue agredido por uno de ellos, todos le iban a dar con el pico y la pala” relató María Ríos.

La ex funcionaria explica que fue declarada insubsistente “prácticamente por motivos pasionales y personales por parte del mismo alcalde y su mejor amigo. En pocas palabras, porque yo no le presté atención al amigo del mandatario, y luego me comprometí con otra persona para casarme. Ahí comenzaron a perseguirme desde hace 8 meses”