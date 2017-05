Ex funcionarios del Meta investigados por presunta corrupción en proyecto de Refinería no aceptaron cargos

Los ex funcionarios de la Gobernación del Meta, Ricardo Rodríguez Henao, Representa Legal de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, Asesora Jurídica de la Gobernación del Meta, Hernando Martínez Aguilera, Ex secretario de Planeación de la Gobernación, y Jairo Frías Carreño, Ex Secretario de Hacienda departamental, por el escándalo de la Refinería del Meta.

No aceptaron los cargos en razón a los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por los hechos relacionados con los estudios pre-factibilidad y factibilidad para la construcción de la Refinería del Meta entre 2012 y 2013.

En ese sentido, la Fiscalía ha señalado que “se realizaron por parte de los hoy procesados, cerca de 14 contratos de prórroga para los estudios de factibilidad de la Refinería de Petróleos del Meta, y de los cuales tanto la Contraloría del Meta, como la Contraloría General de la República, descubrieron sobre costos por un valor que supera los 18 mil millones de pesos y que buscaban un evidente beneficio particular” señaló.

La Fiscalía ha solicitado en el marco de las investigaciones, la medida de aseguramiento privativa de la libertad por la gravedad de las conductas delictivas en el proceso por las preguntas inconsistencias en dos contratos para la construcción de la Refinería del Meta, a través de estudios de factibilidad para la realización de la obra celebrados entre los años 2012 a 2015.