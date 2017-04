Ex funcionarios de la pasada administración de Pereira irán a juicio por corrupción en celebración de contratos

La Fiscalía acusó formalmente a los ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira, Alexánder Granados y Ángela María Marulanda, por irregularidades en la celebración de contratos de programa nutricional.

Los ex funcionarios fueron acusados por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, e interés indebido en la celebración de contratos, quienes se desempeñaron como secretario de despacho y subsecretaria de población vulnerable respectivamente, en la anterior administración municipal.



Los procesados celebraron un contrato de prestación de servicios a nombre de la Alcaldía con la señora Luz Stella Marulanda Quintero, quien también fue acusada, con el objeto de darle cumplimiento al programa -Soy lo que me alimentas-, consistente en que la población pereirana dispusiera, accediera y consumiera para la época de esa administración, alimentos nutritivos de manera permanente, cumpliendo los niveles de calidad y salubridad.



Al ser los encargados de direccionar ese proyecto nutricional que beneficiaría a más de 100 centros educativos del área urbana y rural del municipio, serían los llamados a establecer las condiciones y el tipo de contratación que para el caso fue directa, siendo además la única propuesta que se presentó para cumplir con el referido programa.



Ambos hicieron estudio y calificación al proyecto presentado por Marulanda Quintero y la recomendaron ante el alcalde municipal, que para la época de los hechos era Enrique Vásquez Zuleta, como persona idónea y calificada para la ejecución del mismo, por lo que no hubo reparo en suscribir con ella los dos contratos mencionados.



Tales actos fueron entonces violatorios de la ley, pues Ángela María Marulanda Quintero en su calidad de funcionaria pública del nivel directivo, intervino en las etapas de trámite y aprobación de los contratos, a sabiendas que es hermana de Luz Estella Marulanda Quintero, quien bajo la gravedad del juramento había manifestado no encontrarse incursa en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.



La audiencia preparatoria de juicio se fijó para el 14 de junio del año en curso ante el Juzgado 4° Penal de Circuito en la capital risaraldense.