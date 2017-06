El ex gobernador de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, se opuso a la construcción de Aerocafé: Mauricio Lizcano

Foto: RCN Radio

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, denunció públicamente en su visita a Termales del Otoño en Manizales, que el ex gobernador Ricardo Gómez Giraldo, fue el mayor opositor del proyecto Aerocafé cuando se iba hacer el cierre financiero, al no aportar recursos del departamento por 50 mil millones de pesos.

Lizcano explicó que cuando tenían casi listo el cierre financiero para Aerocafé, el ex gobernador Ricardo Gómez, se opuso al proyecto, manifestando que no aportaría recursos del departamento y que envió una carta al Ministro porque quería que el aeropuerto se hiciera solo con dineros del gobierno nacional.

” Tuve una fuerte discusión con el ex gobernador Ricardo Gómez Giraldo, porque lo visité para decirle que teníamos casi listo el cierre financiero y que solo necesitábamos los 50 mil millones de pesos, producto de regalías y de la venta de Isagén, y él dijo que No, que no ponía un solo peso. Me enojé muchísimo porque pienso que es muy complicado si los mandatarios locales no aportan; así jamás se hará Aerocafé” dijo El presidente del Senado, Mauricio Lizcano.

Por último dijo Mauricio Lizcano, que los caldenses deben ponerse de acuerdo si quieren el aeropuerto, pues el funcionario ha visto que no hay voluntad en muchos sectores del departamento.