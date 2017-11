El ex magistrado Nilson Pinilla y el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, opinaron en Manizales sobre la aspiración de Timochenko a la Presidencia

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

La Universidad de Manizales los invitó para hablar sobre “Modifiucaciones necesarias al sistema procesal actual y Justicia Transicional” y “Jurisprudencia Corte Constirucional en relación con los crímenes políticos y delitos conexos”

RCN Radio consultó hoy en la Universidad de Manizales durante el tercer Congreso Internacional “Ciencia Penal y Criminalística”, a dos importantes personalidades de la vida jurídica nacional sobre su pensamiento acerca de la aspiración del ex comandante del as FARC a la Presidencia de la República y cada quien emitió su concepto desde una perspectiva muy particular.

El ex magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, dijo que la candidatura de Timochenko a la Presidencia es algo verdaderamente vergonzoso, en cuanto al irrespeto que se comete contra las víctimas. Agregó que el ex comandante guerrillero debía tener por lo menos un propósito de enmienda previo, algo de contricción y de readecuación a la vida del país, y sólo a partir de que se establezca la verdad y de que haya reparación para las víctimas, si podría pensar en esa posibilidad.

“La realidad es que uno ve que por delitos menores queda inhabilitada una persona para ejercer cargos públicos o para presentarse a cargos de elección popular y resulta que de entrada, personas que tienen condenas en firme, pueden llegar a sentarse en el órgano legislativo del poder público, y eso preocupa mucho”, consideró el ex integrante de la alta corte en nuestro país.

Por su parte, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, manifestó al respecto que la respuesta clara y precisa es que el acuerdo de La Habana no exige que cumplan las sanciones para poder hacer política y en consecuencia el acuerdo quedó incluido en la Constitución con el nombre discutible: “Referente necesario de consulta o de aplicación por todas las autoridades” y en este sentido las leyes que hagan de participación política, deben tener concordancia con el acuerdo, porque no lo pueden violar.

Bernal Cuellar reiteró que entonces los integrantes del las FARC si pueden hacer pollítica, pueden aspirar a cargos de elección popular, porque el acuerdo lo permite. Además, la Justicia Transicional no impone penas accesorias, sino penas principales, porque según el acuerdo, noles pueden limitar los derechos ni posibilidades políticas.

“Que tengan restricciones en cuanto a moverse físicamente con libertad por escenarios como el Congreso de la República, es algo diferente, porque jurídicamente si pueden participar en política”, puntualizó Bernal Cuellar.