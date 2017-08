Ex portero del Once Caldas, demandó penalmente a Fredy Rincón por 110 mil dólares

Foto: RCN Radio.

Juan Carlos Henao, demandó penalmente por enriquecimiento ilícito al ex futbolista Fredy Rincón por la aparente apropiación de recursos devengados por el hoy Entrenador de Arquero del “blanco blanco” de Manizales, cuando fue arquero del Santos de Brasil.

El abogado penalista, Aristidez Betancurt, en diálogo con RCN Radio, confirmó que este caso se remonta del año 2006, cuando el hoy Entrenador de Porteros del Once Caldas pertenecía al equipo Santos de Brasil y tras su salida, acordaron él y el ex jugador, Fredy Rincón, que los 110 mil dólares, (unos 300 millones de pesos colombianos), le iban hacer entregados en Colombia, hecho que al parecer no sucedió.

Expresó el jurisconsulto, que esa demanda penal por enriquecimiento ilícito fue interpuesta en la ciudad de Cali, donde reside el ex jugador Fredy Rincón, el cual habría hecho gastos indebidos con esos dineros.

Por último el penalista, agregó que Juan Carlos que no soportó más excusas del señor Rincón, por lo que apenas se viene a conocer esta situación en la que se ve involucrado el reconocido ex futbolista colombiano.