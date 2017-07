Ex presidente Uribe, dijo que la JEP, no puede otorgar beneficios a los responsables de crímenes atroces y que deben pagar cárcel

Foto: RCN Radio.

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la audiencia que se adelanta en la Corte Constitucional, sobre la exequibilidad o no de la Justicia Especial para la Paz, donde se definirá el futuro de uno de los pilares del acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

En diálogo con RCN Radio 1.060am Manizales, el ex mandatario de los colombianos, manifestó que “primero nosotros tenemos dos objeciones, una sustantiva y otra procedimental e institucional. La sustantiva, nos parece que lo que está consagrado de impunidad total para Las Farc, es muy grave, a pesar de que nosotros hemos sido partidarios de que al guerrillero de base, no lo envíen a la cárcel y que le den todos los beneficios, pero los responsables de crímenes atroces, cómo así que no van a ir a un centro carcelario y fuera de eso, les dan elegibilidad política”.

Y agregó “¿Cuál es la diferencia entre “Timochenko” y “Mancuso”?, ninguna, qué tal que yo le hubiera dado esos beneficios a “Mancuso”. En las cárceles colombianas, la mayoría de los presos han cometido delitos menos graves que los de Las Farc, y allí están, pero esta gente de Las Farc, pavoneándose por el país y generando mal ejemplo esa impunidad total, cosa parecida con lo que está ocurriendo con la guerrilla del ELN, y las bandas criminales”.

“En cuanto al tema institucional, ¿cómo así que sustituyeron la justicia?, yo creo que el Centro Democrático, si tenemos un gobierno, alguien del partido de coalición, debe proponerse a que esa justicia regrese a una sala especial de la Corte Suprema. Por qué tienen crear una justicia a la mano de Las Farc, y además someterla en las mismas condiciones que se encuentran las fuerzas armadas y a los civiles”, expresó el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

La alta corte estudiará si son o no constitucionales los principios básicos de la Justicia Especial para la Paz. En particular se analizará la confirmación del Tribunal de Paz, el cual será el encargado de investigar y juzgar a los guerrilleros y a los agentes del Estado que realizaron actos en el conflicto armado.