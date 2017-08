Ex procurador Alejandro Ordoñez se molestó con la prensa al ser interrogado sobre el magistrado Leonidas Bustos

Disgustado con la prensa de la ciudad de Popayán se mostró el ex procurador Alejandro Ordoñez Maldonado al ser interrogado sobre posibles favorecimientos con nombramientos, al magistrado Leonidas Bustos, implicado en el reciente escándalo de corrupción. Bastante molesto el ex procurador no respondió a los cuestionamientos y por el contrario dijo a la prensa que “es el periodismo que no tiene responsabilidad alguna en lo que dice y en lo que calla”, además añadió que “la mermelada no solo alcanza para los congresistas, también alcanza para los periodistas”.

Alejandro Ordoñez participo de un foro organizado por el partido conservador en la ciudad de Popayán denominado, “Para donde va Colombia”.