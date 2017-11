Ex procurador Ordóñez ya recolectó las firmas para su candidatura presidencial

El ex procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez en diálogo con RCN Radio en Manizales en Noticias del medio día en la frecuencia 1060am, habló de su interés de ser el próximo presidente de la República y de cómo va el proceso de recolección de firmas para inscribir su nombre por un grupo significativo de ciudadanos.

Dijo que se necesitan 380 mil firmas, pero tiene recolectadas más de un millón y aspira a entregar en diciembre próximo cerca de 2 millones y aspirar así formalmente a la Presidencia de Colombia.

Las firmas tiene el poder de la opinión porque soy un referente por lo que soy, por lo que pienso, por los valores y los principios que defiendo, porque el país sabe lo que pienso sobre aspectos, desde luego controvertidos, pero sabe lo que defiendo en temas de familia, de matrimonio, de vida y, a partir de allí las propuestas que se hacen en materia social, económica y en este sentido los colombianos lo identifican y saben que esos son aspectos que están en primer lugar del escenario nacional; aspectos que deben defenderse sin ninguna verguenza, explicó el señor Ordóñez.

“Lo que en los medios se dice, sobre mi persona, no es lo que piensa la Colombia profunda, la Colombia sencilla, la Colombia de apie y eso quedó demostrado con el triunfo del NO, es un fenómeno universal, porque el talante consevador es el talante que está de moda. Cuando hablo de conservador no hablo del partido; hablo del talante que implica defensa de la familia, de la vida, de la institucionalidad y la gente quiere que esos destinos orienten el país; por eso los que ganamos el 2 de Octubre es decir, los del NO , son los mismos que vamos a ganar la Presidencia de la República”, indicó el ex procurador.

Escuche en el siguiente audio, toda la entrevista de RCN Radio en Manizales al Ex procurador y Candidato a la Presidencia de la República, Alejandro Ordóñez: