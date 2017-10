Ex trabajadores de Drummond reclaman atención en salud en sede de aseguradora Allianz

Un grupo reducido de ex empleados, despedidos, trabajadores y viudas de la multinacional Drummond protestan de manera pacífica en la sede de la empresa Allianz en Santa Marta, reclamando de parte de la entidad la cobertura a sus tratamientos de salud.

Según los manifestantes son 1.058 casos de trabajadores afectados por accidentes laborales y secuelas profesionales como problemas de psiquiatría, columna y cáncer de pulmón entre otros siniestros que no están siendo atendidos por la compañía aseguradora.

Moisés Padilla, líder de los manifestantes y presidente de la fundación “Estamos Unidos” que agrupa a los trabajadores afectados, reclama atención de parte de la entidad.

“Nosotros fuimos despedidos de la multinacional Drummond, enfermos; hay más de mil trabajadores y ex trabajadores en la calle sin ningún mínimo vital, con una familia sin poder seguir trabajando y aunado a esa problemática que nos despide la multinacional, la aseguradora, nuestra administradora de riesgos laborales en la que sufrimos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no nos da el tratamiento”, explicó el ex empleado de Drummond.

Los ex empleados permanecen en la sede de la entidad hasta que las directivas de la aseguradora los atienda.