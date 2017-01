Exalcalde de Ibagué salpicado en escándalo por contratos en Juegos Deportivos Nacionales

El exalcalde de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez habría solicitado propuesta técnica a un ingeniero de Pereira presentándose como asesor de la Alcaldía de Ibagué. (Foto: RCN Radio)

En el ojo del huracán se encuentra el exalcalde de Ibagué, Jorge Tulio Rodríguez Díaz tras recientes revelaciones dentro del expediente por los sobrecostos en la contratación de estudios y diseños de las obras de los juegos deportivo nacionales 2015 que son de conocimiento de la Fiscalía.

Según la información aportada por Wilmer Manchola, presunto testaferro del abogado Orlando Arciniegas Lagos, entonces asesor del Imdri, el ex mandatario habría ejercido algún tipo de intermediación para obtener información que contribuyó al montaje de los pliegos licitatorios.

El arquitecto, Juan Carlos Rodríguez, quien desarrolló las obras de remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y quien aparece relacionado en los correos que ahora hacen parte del proceso, habló con RCN Radio y reveló que fue asaltado en su buena fe por el exalcalde quien se presentó como un asesor del Gobierno de Luis H. Rodríguez.

“Al señor Jorge Tulio lo conocí por una amiga de aquí de Pereira que está relacionado con temas políticos. Él me pidió el favor que le ayudara a estructurar técnicamente el proyecto, yo lo hice y se lo envié. La propuesta quedó por ocho mil 350 millones de pesos”, señaló el arquitecto Rodríguez.

El profesional agregó que posteriormente le solicitaron el envío de la propuesta económica y una hoja de vida con la sorpresa que en ocubre de 2014 fueron publicados los pliegos con las misma especificaciones técnicas de su propuesta, pero por un valor de 11 mil 500 millones de pesos.

“Me doy cuenta cuando fuimos once proponentes a la visita, que los términos de referencia estaban por 11 mil 500 millones de pesos, me pareció exagerado y luego me di cuenta que pedían que el proponente acreditara 16 mil 500 millones de pesos en activos para poder participar. Quienes estuvimos pedimos modificar los pliegos, advertimos que el tiempo no alcanzaba y que el precio estaba sobredimensionado”, precisó Juan Carlos Rodríguez.

El arquitecto insistió en que nunca tuvo contacto con el alcalde Luis H. Rodríguez, que jamás recibió dineros por la formulación de la propuesta técnica entregada a Jorge Tulio y refirió que se reunió cuatro veces con el exalcalde y dos más con el ex asesor jurídico de la administración, Orlando Arciniégas encuentro que se desarrollaron en la capital del Tolima, varios de ellos en la casa del ex mandatario en la vía a Pícaleña.

Finalmente Juan Carlos Rodríguez se declaró asaltado en su buena fe pues su información fue manipulada para montar la licitación pública, descartó cualquier vínculo con la multinacional española Typsa y expresó de manera coloquial que nunca imaginó estar inmerso en este asunto pues “No tengo velas en este entierro”.