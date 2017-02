Exaspirante a la Cámara de Representantes mantiene litigio por plagio de la frase ‘Primero La Gente’

La exaspirante a la Cámara de Representante, Wendy Herrera Reyes, manifestó en diálogo con RCN Radio que mantiene su posición en relación a la violación de derechos de autor que incurrió el alcalde Manuel Vicente Duque.

El conflicto es por la autoría de ‘Primero la Gente’, donde la líder política alega que esta frase fue el eslogan de su campaña a la Cámara de Representantes en el 2014 y que arbitrariamente fue tomada por el entonces candidato a la Alcaldía de Cartagena y actual mandatario, Manuel Vicente Duque.

Ella sostiene que su intensión no es generar oposición o molestias con el mandatario de los cartageneros, pero que si se reconozcan unos derechos en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, que en su criterio fueron violados por Duque Vásquez.

“Esta es una conducta que está tipificada en el Código Penal en el Título VIII y yo pienso que no es solamente es el eslogan, la letra, el título. Es también el respeto a los derechos intelectuales de una persona, a los derechos que van en contra de la creación de un pensamiento y quiero que este tema no se tome, que no se interprete como una oposición política al alcalde Manolo Duque, sino que estoy reclamando unos derechos”, expresó.

Herrera Reyes manifestó también que a través de su abogado, Miguel Ladrón de Guevara Pareja, remitió una misiva al alcalde de Cartagena en torno a este tema con el ánimo de encontrar una solución amistosa y en buenos términos. Sin embargo, de la respuesta de la Administración Distrital, todavía están a la espera; más cuando a raíz de esta situación ha venido siendo objeto de una serie de agresiones e intimidaciones a través de redes sociales.

“Yo no busco crear conflictos, sino que el señor Manolo Duque sea que el tema de la autoría muy mio (…) ‘Primero La Gente’ lo traje yo en mi campaña y es más, me vi perjudicada porque en mi campaña a Concejo no la pude usar y en ese momento dije que no iba a crear conflicto y no es la idea”, afirmó.

A través de la figura de derecho de petición presentada ante el Distrito, para lograr una conciliación. Sin embargo, advierte que si no logran un acercamiento de la Administración del Alcalde Duque, procederán a instancias nacionales para proteger y salvaguardar sus derechos.