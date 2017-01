Excurador del Space no ha respondido si acepta una curaduría en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, manifestó que Carlos Alberto Ruiz, excurador del Edificio Space, no ha dado respuesta a la comunicación donde le notificaron que fue el ganador del concurso de méritos de curadores de la ciudad, al obtener 784 puntos y ser el único elegible que aprobó el examen escrito.

El mandatario manifestó su descontento frente a este proceso, y señaló que más que una discusión técnica, el ex curador debe renunciar a su aspiración por ética profesional.

“Como la ley me obliga a hacer algo que no estoy de acuerdo, ni la ciudad está de acuerdo. Este es un tema que él tiene tiempo para reflexionar. Fue notificado y tiene 30 días para decir sí acepta. Como alcalde le digo que desista porque esto no es bueno ni para él ni para la ciudad”.

La secretaria General de Medellín, Verónica de Vivero, explicó que el arquitecto tiene un mes para responder, por escrito, si acepta una de las tres curadurías que están actualmente vacantes en la ciudad.

Si Ruiz es designado en la Curaduría Primera de Medellín, tendrá la potestad de autorizar la repotenciación de los edificios Continental Towers, de la constructora CDO, la misma de Space, el cual se mantiene desocupado por fallas estructurales.