Exigen rectificación a la Gobernación de Antioquia por supuesta violación a 5 niñas en Anorí

En un rifirrafe se convirtió el supuesto caso de abuso sexual a 5 menores de edad en Anorí, Nordeste de Antioquia, quienes según la secretaria de Gobierno departamental, Victoria Eugenia Ramírez, habrían sido violadas por un grupo de extranjeros. La denuncia fue realizada luego de un consejo de seguridad en la Gobernación de Antioquia.

Sin embargo, la Comisaria de Familia de Anorí, Luz Mariela Cano, aseguró que reciben esta noticia con “indignación”, pues los hechos no corresponden a la realidad. Aclaró que no fueron 5, sino una sola menor de 14 años presuntamente abusada. También negó que las personas involucradas sean extranjeros, pues en realidad serían jóvenes del municipio, pero confirmó que el resto de menores sí fueron golpeadas como lo denunció la secretaria de Gobierno, sin existir un abuso en ellas.

La Comisaria denunció que “la información de la secretaria de Gobierno de Antioquia carece de veracidad, no se de dónde la obtuvo porque directamente conmigo con fue, ni con alguien de la administración. Efectivamente sí se presentó un caso con unas adolescentes, pero no fueron extranjeros, ni ellos violaron a las niñas, hubo un abuso a una, pero no a cinco como se dijo“.

Lo más preocupante, según la Comisaria de la Familia, es que la secretaria de gobierno de Antioquia aseguró que se habían desplazado al lugar para atender a las niñas afectadas, pero en realidad el caso fue atendido unicamente por la alcaldía de Anorí. Explicó que el corregimiento Liberia – Charcón, donde ocurrieron los hechos, está ubicado a 7 horas del casco urbano, por lo que el transporte y la alimentación para las afectadas fueron acarreadas exclusivamente por la administración local.

Agregó que “incluso la administración local asumió los gastos de transposrtes de las adolescentes y de los padres al municipio, de la alimentación, del hospedaje, les cubrimos todos los gastos. Pero no se tuvo que buscar a nadie, acá hay presencia de la Gobernación pero por parte de los cuerpos de paz, pero específicamente por este caso no vinieron“.

Cabe recordar que la secretaria de Gobierno departamental denunció que se había activado el “código fucsia” para atender a las menores absuadas, activación que fue negada por la Comisaria de Familia. La secretaria departamental expresó que estaban buscando a tres de las familias de las menores presuntamente abusadas, situación que fue también fue desmentida por las autoridades de Anorí.

Pese al cruce de versiones entre la gobernación y la comisaria de familia local, el hecho sigue siendo preocupante, toda vez que una menor sí habría sido abusada en este territorio, aunque la cifra de niñas involucradas no sea tan alta como se denunció. Recordemos que en Medellín y Girardota, dos niños de 4 y 2 años fueron abusados y asesinados en los últimos días.