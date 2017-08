Existen construcciones ilegales por falta de control urbano: Colegio Nacional de Curadores

RCN Radio Quindío

La presidente del Colegio Nacional de Curadores, Angela Restrepo informó que existe un gran porcentaje de edificaciones en Colombia que no cuentan con licencia de construcción debido a la falta de vigilancia por parte de las alcaldías que se excusan en no tener dinero para efectuar esta actividad.

El problema para los municipios, es que no hay suficiente personal capacitado para hacer los controles y atender las nuevas construcciones que se realizan de forma acelerada, así mismo, para las existentes que presentan quejas e irregularidades por parte de los ciudadanos, por lo cual, la revisión de estas licencias debe hacerse de manera aleatoria, no total. Indicó la presidente del Colegio de Curadores.

Según la líder, en Colombia los grandes constructores cometen más infracciones urbanísticas como la no adecuación de vías o la no cesión de zonas verdes, casos que se resuelven con facilidad porque los constructores se comprometen a hacer ajustes y soluciones como pasa con algunas obras de Armenia. Salvo otra que tiene que ver con el no cumplimiento de las licencias o la ocupación vías.

Roberto Duque Restrepo Curador No 2 de Dosquebradas y representante del Colegio Nacional de Curadores dijo que esta localidad es una radiografía de todo el país, en donde se evidencia que ser vivo y ser tramposo paga, por eso muchos prefieren construir y no pagar por las licencias de construcción.

El experto argumentó que la Procuraduría General de la Nación está tocando callos y causando temor en los alcaldes de Colombia que podrían ir a la cárcel por no controlar la construcción de forma responsable y eficiente.

Los representantes de diferentes curadurías a nivel nacional se reunieron en Armenia para defender al gremio que ha sido acusado por la participación en un presunto cartel de la construcción.