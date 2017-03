Expectativa por reunión sobre cultivos de uso ilícito este 4 de Marzo

Después de las protestas de la semana anterior se concertó un encuentro con las autoridades relacionadas con el proceso de sustitución de cultivos ilícitos y el ministerio del posconflicto para definir la inclusión de varias comunidades que cultivan ilícitos en dicho proceso.

“La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM en su capítulo de Nariño, desde su conformación ha venido enfatizando en la necesidad de la implementación del punto 4 del acuerdo de paz, donde la sustitución voluntaria y concertada es la base para que esta problemática sea erradicada de nuestros territorios, sin embargo se ha venido arremetiendo contra nuestras comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes con una erradicación forzada en territorios donde aún no se ha concertado el proceso de sustitución y aun no se ha consultado el querer o no acogerse a este importante proceso”, se expresa en comunicación emitida por la organización campesina.

Dada esta situación, comunidades del municipio de Tumaco que venían siendo erradicadas forzosamente decidieron tomarse la vía con el fin de hacer sentir su posición e invitaron al gobierno para exigirle se cumpla lo pactado en la Habana.

“Gracias a esta presión por vías de hecho se logró concertar una reunión para el día 4 de marzo, en el municipio de Tumaco, donde harán presencia los actores involucrados en esta problemática, Gobierno Nacional, Departamental y Local, Delegación de las Farc – Ep a nivel Nacional y Departamental, y Delegados de la COCCAM Nariño de los 21 municipios donde hace presencia, con el fin de discutir sobre esta problemática y concertar sobre todo este proceso de implementación del punto 4”, se concluye desde la COCACAM.