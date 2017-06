Experto habla de movimiento sospechoso del atentado terrorista en Bogotá

/ AFP PHOTO / Raul Arboleda

Jhon Marulanda, experto en temas de seguridad, explicó que de las tres hipótesis que manejan las autoridades pero que aún no han sido reveladas, habría una que tiene mayor peso que otras y es que se trate del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) como autor de los hechos.

“La hipótesis que tiene más peso sería que fue ese movimiento revolucionario popular, ya que desde el año 2015 fue plenamente identificado por la inteligencia criminal de la Policía después de un atentado que se cometió contra las instalaciones de Porvenir en Bogotá y que dejó como saldo varios heridos; después de este atentado, la inteligencia criminal de la Policía logró capturar a varios miembros de este movimiento que está vinculado con el frente de guerra urbano del ELN que hoy en día está bajo la dirección de alias ‘Pablito’ y con el frente Serrano Rueda, que es una especie de célula muy activa en la Universidad Nacional y en la Universidad Pedagógica” dijo Marulanda.

Marulanda señaló además que la manera cómo se hizo el atentado en el Centro Comercial Andino revela que hubo un estudio previo del área o inteligencia, “característica de ser una actividad urbana, en lo cual el ELN ha sido tradicionalmente identificado mucho más que las FARC” dijo.

Por las anteriores razones, el experto asegura que los eventos ocurridos permiten indicar que el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) sería el autor de los hechos.

Dijo además, que al interior de esta organización hay personas vinculadas con el mundo académico “son integrantes dentro de las Universidades públicas, hay que recordar que capturaron una profesora y un profesor del ELN que luego fue puesto en libertad, también los los estudiantes”.

Explicó que la forma de actuar de este movimiento es a través de un sistema funcional de triadas “con el principio de la compartimentación, es decir, nadie debe saber más de lo que necesita saber y cada quién maneja dos o tres personas que permite que mucha gente haga cosas sin que se sepa directamente cuál es el cerebro que está detrás de él y reportando solamente a una persona”.

En este sentido señaló que por ejemplo en el caso del ELN, este grupo armado “siempre ha sido pensado que afectando la estructura económica del país pueden debilitar el gobierno y obtener lo que desean, es por eso que hacen atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas porque la estructura económica del país está fundamentada en ese petróleo, causando graves pérdidas a la economía” aseguró.

Por eso dice que esperaban afectar esta fecha comercial de celebración del día del padre y que “ante la queja de los empresarios de que la gente ya no está yendo como antes a comprar a las grandes áreas debido a la crisis económica, pues podría haber la oportunidad de asustar a la gente y debilitar el comercio del país”.

Sin embargo, aseguró que este atentado podría no buscar afectar a los ciudadanos, sino a la infraestructura; “otra hipótesis podría ser que con estos atentados, que en algunos casos iban contra la fuerza pública, no buscan realmente ocasionar daños humanos sino de que pensaban explotar el artefacto explosivo probablemente de noche, cuando no habían personas para causar daño pero accidentalmente se pudo haber activado”.