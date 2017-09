Exportadores se quejaron por el paro de pilotos de Avianca

Foto RCN Radio

En el congreso número 29 de la Asociación Nacional de Comercio Exterior que se desarrolla en Medellín, los principales exportadores del país aseguraron que respetan el derecho a la protesta de los pilotos de Avianca que están en paro hace una semana, sin embargo, hicieron un llamado para que se respete el derecho al trabajo y a la libre movilización.

Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de Analdex, aseguró que varios empresarios no han podido cerrar los negocios por el paro de pilotos de Avianca, pues no se han podido movilizar para cerrar las transacciones comerciales. Agregó que un grupo no superior a los 250 pilotos no puede seguir paralizando al país.

Aunque el paro de Avianca afecta la movilización de pasajeros y no de carga, los exportadores denunciaron que hay productos que se llevaban en las bodegas de los vuelos comerciales. Por eso, según Analdex, hay afectaciones para la exportación de órganos humanos para trasplantes, al igual que frutas y textiles que se están dejando de llevar a otras regiones.

Las quejas de los exportadores por el paro de Avianca fueron presentadas ante el mismo presidente Juan Manuel Santos, quien instauró el congreso que culminará este miércoles 27 de septiembre en Medellín.