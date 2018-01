El expresidente Gaviria denuncia que el gobierno Santos ganó las elecciones parlamentarias de hace cuatro años con el presupuesto nacional

Foto/ Mario Castaño y César Gaviria

El ex presidente César Gaviria denunció en un discurso en la ciudad de Manizales, que el presidente Santos ganó las elecciones de hace cuatro años utilizando el presupuesto nacional.

Al acompañar la candidatura al senado por el partido liberal del caldense Mario Castaño el ex presidente Gaviria dijo que: “nosotros nos tenemos que salir de esa costumbre que ha habido quedando por allí y ya llevamos dos gobiernos de cuatro periodos, en que el ejercicio del poder es repartirse la burocracia y eso no es el partido liberal”.

En su intervención y con voz alta el expresidente dijo que: ” no me gustan muchas acciones que empiezo a ver en el gobierno y que ocurrieron hace cuatro años en la elecciones para influir en el resultado electoral, para cambiar funcionarios en plena vigencia de la ley de garantías, para dar ordenes desde la capital por quien hay que votar, y eso no lo vamos a permitir; no nos van a ganar atropellándonos, eso no lo van a lograr” reiteró.

“Hace cuatro años con contribuciones desmedidas del presupuesto aseguraron la victoria en las elecciones parlamentarias, este año esto no puede pasar” expresó en el discurso que duro aproximadamente 20 minutos y ante un número significativo de liberales.

Además el expresidente Gaviria le dijo a Santos que: “necesitamos la garantía para unas elecciones limpias, pero ya me empiezan a entrar dudas, por ejemplo el SENA se esta convirtiendo en un botín democrático y lo van alejando sus funciones y sus responsabilidades, eso no esta bien, y lo vamos a denunciar cuantas veces sea necesario”.

Para concluir el ex presidente dijo “que el presidente Santos y su equipo de gobierno lo sepan no van a lograr lo que consiguieron hace cuatro años” reiteró.