Exprocurador Ordoñez sostuvo que todavía no está hundido proyecto de referendo de la Senadora Viviane Morales

Alejandro Ordoñez, exprocurador General de la Nación. Foto: RCN Radio

El exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, se refirió al voto negativo que dio la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que hundió el proyecto de referendo que promovía la Senadora Viviane Morales.

Ordoñez Maldonado sostuvo inicialmente que a “la democracia no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la ciudadanía y que no hay que tenerle miedo a utilizar los instrumentos consignados en la Constitución”.

Acto seguido, afirmó que lo escandaloso en el proceso que llevó a que la Cámara de Representante descarta la iniciativa “es la intervención indebida del Presidente de la República, la actitud más que reactiva, la del Congreso de la República que temieron permitirle al pueblo que ejerciera sus derechos para lograr diseñar su propia institucionalidad”.

“Si hay algo democrático por excelencia es precisamente los mecanismos del referendo“, apuntó.

El exprocurador manifestó que el proyecto no está del todo hundido, debido a que la misma promotora de la iniciativa, la congresista Viviane Morales, “irían a interponer, a apelar ante la plenaria de la Camara de Representantes, utilizando la Ley Quinta que establece ese instrumento para lograr que la plenaria se pronuncie”.

Las declaraciones se dieron en el marco del Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en el hotel Hiltón de Cartagena.