Extrabajador de Drummond se encadenó exigiendo atención por parte de aseguradora Allianz

Debido a presuntos incumplimientos por parte de la compañía Allianz, Moisés Padilla Vega ex empleado de la multinacional Drummond decidió encadenarse en las instalaciones de la aseguradora en la calle 26 con quinta en Santa Marta reclamando la agilización de trámites administrativos para poder ser atendido de manera prioritaria debido a secuelas de trabajo que le aquejan.

El ex operario de la multinacional Drummond se encadenó desde el medio día, requiriendo la atención de los funcionarios de Allianz.

“Yo tengo una osteomielitis, tengo dos bacterias en el hueso de la tibia y tengo cinco años de haberme suspendido los tratamientos; he demandado y esos señores me acaban de anular dos fallos de un Juez que me tutela mi derecho fundamental a la salud; tengo fiebre, infecciones por todas partes, me duele la pierna”, reclamó el ex empleado.

El caso de Moisés Padilla no es el único ya que hay más casos de operarios afectados por la no atención médica. Según el trabajador quien laboró como soldador de áreas marinas en la empresa carbonífera durante doce años, hasta 2009 cuando fue retirado, hay 177 entre trabajadores despedidos y viudas de compañeros muertos en accidentes de trabajo de Drummond quienes padecen de graves problemas de salud.

“Tenemos compañeros con problemas de cáncer de pulmón, compañeros tirados en la cama, parapléjicos con problemas de columna, compañeros completamente recluidos a clínicas psiquiátricas porque en estos momentos no somos atendidos”, indicó el ex trabajador.

El obrero permanecía encadenado hasta las primeras horas de la tarde mientras esperaba que los funcionarios de la empresa Allianz lo atendieran.