Extranjera vive desde hace dos meses en una silla del aeropuerto ElDorado

Tanya Lewis es una estadounidense nacida hace 46 años y que hoy busca la manera de salir de Colombia hacía Jordania mientras pasa sus días y noches en el aeropuerto ElDorado de Bogotá.

Esta mujer salió de su país en 2012 hacía Canadá buscando ser refugiada porque aseguró que “vivía una mala situación en Estados Unidos sin casa, sin trabajo y sin libertad”.

Luego estuvo en Ecuador donde afirma que fue “atacada por la Policía de este país sin razón aparente” y finalmente llegó a Cali donde varias personas la ayudaron a llegar a Bogotá “donde esperaba encontrar más ayudas para llegar a Jordania, su destino final.

A Bogotá llegó a finales de octubre y desde que pisó el Aeropuerto ElDorado ha vivido allí. Según Tanya “hay noches en las que como y otras en las que no. A veces la gente me regala comida o dinero y me ayudan los trabajadores del aeropuerto. Han sido muy amables”.

Tanya espera que alguien pueda ayudarla para salir de Colombia ya que cuenta que cuando pidió ayuda a las autoridades le dijeron que en la embajada de Estados Unidos podría encontrarla, pero asegura que por varios problemas que tuvo esa no es una opción.

Desde hace dos meses Tanya vive de la ayuda de las personas y visualiza que en algún momento esta ayuda la sacará de este país, que según ella “la ha acogido”, hacía Jordania.