Falla técnica en máquina de bomberos de campo de la Cruz impidió controlar incendio estructural

El comandante del cuerpo de bomberos de Campo de la Cruz, en el sur del departamento, señalo que les fue imposible sofocar un incendio estructural en el vecino municipio de Suan por fallas técnicas en la única máquina de bomberos que maneja el organismo de Socorro.

Ciro Pupo, comandante de la unidad, dice que ” Nosotros estamos muy apenados, pero la verdad es que no tenemos apoyo de las alcaldías, tratamos en lo posible para llegar al municipio de Suan pero por problemas en la parte interna de la maquinaria no lo hicimos, no tenemos excusas, pero no nos pagan los convenios para estar listos para cualquier emergencia“.

El municipio de Campo de la Cruz, según el convenio que existe debe pagarle cerca de dos millones de pesos anuales para todo el gasto de funcionamiento y de mantenimiento, pero hasta la fecha solo les han entregado un millón.

“Esto es un pago pírrico, por todo lo que hacemos en el voluntariado, sin embargo con pocas herramientas y recursos no podemos ayudar a la ciudadanía.

El llamado que hace el cuerpo de Bomberos de Campo de la cruz, es que las administraciones deben aumentar los recursos para que los organismos de socorro cuente con lo equipos idóneos para atender cualquier emergencia sin contratiempos