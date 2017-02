Falleció el abogado Ariel Ortiz

Foto: Cortesía del periódico La Patria

Intempestivamente, falleció el reconocido abogado penalista y docente universitario, Ariel Ortiz Correa, en hechos que ocurrieron en la capital de la república.

En comunicación con RCN Radio, el también abogado Mauricio Pava, confirmó la noticia y dijo que con Ariel Ortiz, compartieron una comida de amigos el sábado en la noche y minutos después se sintió muy mal, fue trasladado a un centro asistencial y fue imposible salvarle su vida. Su deceso ocurrió a las 3 de la madrugada de este lunes 27 de Febrero.

Ariel Ortiz Correa, era uno de los más reconocidos abogados penalistas de Manizales, estuvo en el proceso judicial por el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández y actualmente, en el de las Sillas del Estadio, como integrante del grupo de defensa.

Era conjuez del Tribunal Superior de Manizales, cargo para el que había sido ratificado recientemente.

En su larga carrera profesional, defendió a reconocidos funcionarios y dirigentes políticos como al ex alcalde de Manizlaes, Mauricio Arias y al ex director de Corpocaldas, Rubén Darío Barco, hermano dle ex senador, Renán Barco.