Falleció en Rusia fisiculturista Alexis Torres tras sufrir lesión en el tríceps derecho

Fisiculturista que murió en Rusia. Foto suministrada por la familia.

Luego de permanecer varios días en un hospital luchando por vivir falleció el fisiculturista Rodolfo Alexis Torres Rojas, quien estaba radicado hace más de un año en la ciudad de Perm, Rusia.

El pasado 13 de septiembre este joven nortesantadereano había sufrido una lesión en el tríceps derecho mientras realizaba un entrenamiento de alto nivel para representar a Colombia en la ciudad en la que se encontraba radicado.

Con el paso del tiempo y luego de varias intervenciones quirúrgicas y medicamentos le diagnosticaron septicemia, infección que avanzó y le afectó su corazón.

El papá del deportista, Rodolfo Torres, indicó que aparentemente la primera cirugía que fue ambulatoria no pasaría a mayores, pero no fue así, “se complicó y luego la infección fue invadiendo órganos de su cuerpo, y cuando requirió de un aparato para realizar la diálisis no había en el hospital”

“En ese momento fue cuando comenzamos a hacer presión a través de las redes sociales, buscar contactos, y pedir ayuda para trasladarlo a otro centro hospitalario donde se encontrará la máquina y en ese proceso fueron tres días que se perdieron y el estado de salud de mi hijo se complicó más” señaló el padre del fisiculturista

“Ahora necesitamos que el Gobierno Nacional o medios de comunicación nos ayuden a trasladar el cuerpo, porque el problema son los costos, y estamos desesperados para que las personas de buen corazón se vinculen para repatriar para Colombia a un compatriota deportista que lo entregó todo por su país” señaló Rodolfo Torres.

Rodolfo Alexis Torres Rojas, de 31 años, hace un año se encontraba en Rusia buscando mejores oportunidades en el campo del fisiculturismo, se desempeñaba como instructor de un gimnasio y se preparaba para participar en un campeonato en esta disciplina para representar a Colombia.