Fallo ordena a la Alcaldía de Bucaramanga reliquidar cobro de valorización a una ciudadana con 19 predios

La Alcaldía de Bucaramanga podrá apelar la decisión. Foto: Slendy Blanco.

El juzgado sexto administrativo de Bucaramanga emitió el falló a una demanda de nulidad y restablecimiento que interpuso una ciudadana por el desacuerdo en el cobro de la valoración y que le ordena al municipio revisar el valor que canceló la demandante, una mujer con 19 predios en la capital santandereana.

Clarena Reyes, jefe de la oficina de valorización de la ciudad, aseguró que pese a que la mujer canceló el costo de la valorización a tiempo, ésta demandó al municipio por no estar de acuerdo con la suma de dinero, razón que llevó al juzgado a fallar a favor de la ciudadana.

“La demandante con 19 predios tenía unos argumentos, entre los cuales uno de esos prosperó en primera instancia. Ahora nosotros estamos en todo el proceso para la apelación, porque lo que este fallo obliga es a la reliquidación, eso no implica que ella no tenga que pagar si no que saldrá si deberá pagar más o menos o lo que le correspondió. Por ahora, la ciudadanía debe saber que el cobro de la valorización continúa”.

Indicó que el fallo en primeria instancia le ordena reliquidarle a la ciudadana el costo de la valorización, decisión que apelará el municipio y que en segunda instancia éste podría modificarse o confirmarse.

La funcionaria aseguró que esto no implica que el cobro de valorización en Bucaramanga no continúe, por el contrario, éste seguirá vigente.