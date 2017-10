Por falta de docentes, niños en colegio de Achí, Bolívar no reciben clases completas

Cerca de 335 niños de la institución educativa del corregimiento de Guacamayo, en el municipio de Achí, al sur de Bolívar, no reciben sus clases completas debido a la falta de docentes en ese plantel.

Así lo denunció Yasmeri Fuertes, miembro del consejo directivo del colegio, quien aseguró que los menores solo permanecen dos o tres horas en las aulas que, además, están a la interperie.

Indicó que pese al insistente llamado que han realizado los padres de familia para que se resuelva esta problemática, la rectoría de la institución ha hecho caso omiso.

“Estamos inconformes con el rector (e) Orlando Tafur Campo, que ya lleva 17 años en el colegio. No lo queremos porque los niños no ven sus clases completas y no hay gestión para el nombramiento de docentes. Además, el descanso de los niños no se realiza dentro de la institución sino fuera, exponiéndolos a riesgos en la calle. Ellos pasan por la cancha de fútbol en la que mantienen toda clase de animales”, explicó.

Fuertes sostuvo que pese a que ya se expidió la resolución para solicitar a los maestros, este proceso no se ha dado.

Matemáticas, ciencias físicas e informática, son algunas de las asignaturas que han dejado de ver los alumnos por la falta de profesores.

El pasado 4 de agosto-señaló el consejo directivo- la Secretaría de Educación conoció la situación, pero hasta el momento no se ha emprendido un plan de acción para evitar afectar a los niños en su periodo escolar.