Una comunidad de Arjona, Bolívar, pone en jaque el suministro de agua potable a Cartagena

habitantes del corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, Bolívar, tiene en jaque el suministro de agua potable de Cartagena.

Anoche los habitantes se tomaron las instalaciones de la estación de bombeo de la empresa de servicios públicos, Aguas de Cartagena, la cual abastece del líquido a toda la ciudad.

Los pobladores manifiestan que tienen más de cuatro días sin energía eléctrica. Hoy la situación sigue tensa y ante eso el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, aseguró que ya le hizo el requerimiento a las directivas de Electricaribe.

“Ya hablamos con el presidente de Electricaribe y con el interventor de Electricaribe, le he dicho que estamos conscientes que el sistema no es confiable, de que la situación de energía no es confiable, pero que un día sin luz es muy complicado para una comunidad”, indicó el mandatario.

Agregó que en la población se ven afectados niños y ancianos . Recalcó que tres días sin ese servicio es un abuso por parte de la compañía “como los que comúnmente tenemos con Electricaribe, por eso hemos dicho que si hay un daño, que se resuelva con prontitud”.

Por su parte, el general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que ya dispuso del suficiente personal para evitar que las personas vuelvan a tomarse las instalaciones y pongan en riesgo el suministro de agua.

Por el momento, las autoridades no han reportado capturas. Sin embargo, el comandante de Policía advirtió que si los desmanes continúan “la orden es generar las capturas y poner a disposición de la Fiscalía a estas personas que por vías de hecho reclaman este derecho”.

En la noche anterior, según el reporte de las autoridades, la comunidad destrozó la caseta de seguridad del vigilante de la estación de bombeo.