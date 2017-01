Familia de Dora Lilia Galvez insiste que la mujer fue agredida física y sexualmente

Foto RCN Radio.

En un comunicado a la opinión pública la familia de Dora Libia Galvez, la mujer que a finales de 2016 fue noticia nacional porque supuestamente había sido violentada sexualmente y asesinada, le exigió a la Fiscalía no parar el proceso de investigación.

Gloria Galvez, quien llevó la vocería de la familia dijo que el informe de Medicina Legal no puede ser concluyente ni determinante para clausurar la investigación.

“A nosotros nos señalan, nos critican y nos irrespetan quienes consideran que nos inventamos todo, pero quienes vimos, tocamos y acompañamos a Dora Lilia podemos dar fe que fue víctima de una atroz agresión”, expresó.

Agrego, que hay muchos interrogantes no resueltos que dejan muchas dudas y recalcó que en el caso de su hermana no se cumplieron los protocolos definidos donde no se tuvo en cuenta ni siquiera la preservación de la escena del hecho, ya que la casa fue lavada con el permiso de la fiscalía.

“Sabemos que mi hermana pudo haber muerto como consecuencia del aneurisma pero este pudo haber sobrevenido por las lesiones que sufrió y es eso lo que queremos que se investigue a fondo”, concluyó Gloria Galvez.