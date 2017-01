Familia no descarta demanda por muerte de niña que cayó del quinto piso de clínica en Medellín

Por este hueco cayó la niña/Foto de familiares

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Susana Buitrago, la menor de 18 meses que sufrió un trauma craneal severo, al atravesar un pasamanos, y caer desde el quinto piso de la Clínica Las Américas de Medellín, cuando estaba al cuidado de un familiar. (Puede leer: Falleció la niña de 18 meses que cayó del quinto piso de una clínica en Antioquia)

Daflis Ochoa, tío de la menor, negó que la tragedia haya ocurrido por negligencia y responsabilizó al centro médico al considerar que el espacio entre los barrotes es muy grande para un piso que es frecuentado por niños.

“La tía no tuvo tiempo de reaccionar y en ningún momento estaba tomando café ni chateando. La responsabilidad es de la Clínica porque recibió los pasamanos y los barrotes tienen un espacio muy grande”, señaló.

La familia de Susana no descarta emprender acciones judiciales por la muerte de la menor, anunció Daflis Ochoa. “La posibilidad no se descarta porque sentimos rabia y algo hay que hacer porque no estoy de acuerdo con que esto quede así. La Clínica no ha hablado nada con nosotros”.

Los voceros de la Clínica Las Américas le dijeron a RCN Radio que no se iban a pronunciar, por respeto a la familia, y emitieron un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido en sus instalaciones e indicaron que los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida de Susana.