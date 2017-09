Familia quedó sin casa luego del paso de un vendaval en Malambo

Jasiris Meza vive con su esposo y seis hijos pequeños en una casa que construyó hace un año en el barrio El Edén, de Malambo, Atlántico, pero anoche la familia durmió a la intemperie porque un vendaval destrozó la vivienda.

“Con la brisa eso temblaba. Yo tenía mis pelaitos ahí y cuando estaba eso yo les decía que saliéramos, que saliéramos y cuando salimos fue que se me cayó la casa. Perdí todo. Se me mojaron colchones, se me mojó todo”, dijo la afectada.

La familia quedó en la calle, pues no tienen familiares cercanos donde alojarse, por eso esperan la ayuda de las autoridades.

“El alcalde se va a reunir con el comité de riesgo para evalauar los daños que ocasionó la caída del techo de la señora y de esta forma ver en qué le podemos ayudar por parte de la administración municipal. Con la fuerte brisa tenemos tres viviendas afectadas y caída de árboles en el sector de Caracolí”, aseguró Iván Escorcia, Coordinador Oficina Gestión del Riesgo de Malambo.

El techo terminó en el piso y la lluvia mojó todos los enseres que había en la vivienda.

En dos días, dos vendavales han azotado al municipio. El primero no dejó daños materiales, pues afectó más que todo la zona rural, donde se cayeron varios árboles.

“La comunidad de Malambo se le da la recomendación en esta época de vendavales que ajusten bien los techos de las viviendas, hagan cambio de los amarres ya que el tiempo los oxida. Esto causa que la brisa rompa los amarres y levante los techos”, añadió Luis Marmol, miembro del Cuerpo de Bomberos de Malambo.

Hoy en la mañana, los afectados recibirán por parte de la Alcaldía las primeras ayudas.