Familiares del arquitecto bumangués liberado por el EPL en Norte de Santander, celebraron la noticia

La familia bumanguesa espera al arquitecto liberado en Norte de Santander. Foto: Slendy Blanco / RCN Radio.

En zozobra permanecieron familiares de Gidalberto Arguello, arquitecto bumangués secuestrado en Norte de Santander por el EPL, mientras realizaba en compañía de un ingeniero estudios para implementar una estación de Policía en el municipio de Sardinata.

Luego de 4 días sin saber del paradero de su padre, Adriana Arguello, celebró la noticia de que su progenitor de 65 años de edad y su compañero fueron dejados en libertad “él me llamó, hablamos, le hice muchas preguntas pero solo me dijo que estaba bien que ya estaba en manos de la Policía y debía esperar todo el proceso. Duramos 4 día sin saber de él, también me llamaron del Gaula Santander para contarme la noticia que hoy nos tiene muy feliz. Él se fue a Norte de Santander para analizar un terreno donde iría una estación de Policía que había generado molestia, entonces no sabemos si eso originó que los hubieran retenido”.

A la familia del arquitecto bumangués le preocupaba el estado de salud del liberado pues debía seguir con un tratamiento médico para evitar mayores afecciones. Ahora, esperan reencontrarse con Gidalberto Arguello en su vivienda en Piedecuesta, Santander.