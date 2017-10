Familiares de estilista venezolano asesinado en Cali, piden ayuda a la Cancillería para repatriar el cuerpo

Foto tomada de Facebook.

Luego de varios días desaparecido, autoridades confirmaron que un ciudadano venezolano perdió la vida en Cali en lo que se trataría un intento de atraco.

El hombre es un reconocido estilista que desde hace 8 años estaba radicado en Cali y fue identificado como Jorge Luis Romero, a quien según sus familiares le habrían propinado dos heridas con arma blanca en su espalda y su cuerpo habría sido encontrado en el barrio brisas de los Alamos, en el norte de la ciudad.

De acuerdo a Carolina Romero, prima del estilista, se enteró de la desaparición de Jorge, por una llamada de la mamá.

“Yo llevo 20 días en Cali y la mamá de Jorge me llamó para que yo lo buscará ya que ella siempre se comunicaba con él y ya llevaba varias horas sin saber donde estaba, lo empece a buscar y no lo encontré por lo que compañeros de trabajo y amigos me ayudaron a buscar en hospitales, en la Policía, sitios que él frecuentaba y nadie lo había visto. Finalmente como ultima opción fui a la morgue y después de dar varias características me dijeron que estaba en la morgue como N.N”, explicó su prima.

Ante Esta situación la familia está pidiendo apoyo de la Cancillería Colombiana para la repatriación del cuerpo.

“Necesitamos que nos ayuden, no tenemos muchos recursos y la mamá de él es una mujer discapacitada le tocó viajar en bus hasta Cali, todos sabemos como esta la situación en Venezuela y no habían vuelos por el problema que hay con los pilotos y nos dicen que la repatriación saldría en unos 7 millones de pesos, por eso necesitamos ayuda”, agregó Carolina.

Amigos de Jorge Romero también comenzaron una colecta a través de redes sociales, para tratar de reunir recursos con el fin de llevar su cuerpo a Venezuela ya que según ellos hasta ahora la Cancillería no les han dado respuesta.