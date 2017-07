Familiares de heridos en accidente de Tubará denuncian que seguro no responderá más por la hospitalización

Luego de una semana del accidente de un bus, que se fue al abismo en la vía Tubará – Piojó, y que dejó como saldo 3 personas muertas y 32 heridas, los familiares de los heridos que continúan hospitalizados, están viviendo un drama.

Aseguran que el cupo del Fosyga y el Soat ya se terminó y que en la empresa no les responden.

“Se había agotado el Soat y e Fosyga y de la clínica nos estaban llamando que si no respondían no podían operar a la gente o las remitían a una clínica de más bajo nivel. En las oficinas no nos atienden y nos dicen que el dueño está de viaje”, indicó Manuel Cuentas, padre de Andrea Cuentas, una de las fallecidas en el accidente.

Cuentas aseguró que en varias ocasiones ha visitado la oficina donde funciona la empresa para pedir explicación, pero siempre está cerrada. Argumenta que la empresa debe tener un seguro extracontractual, que es obligatorio para todas las compañías legalmente constituidas.

“Toda empresa de transporte, si está legalmente constituida, los buses deben tener póliza contractual y extracontractual para terceros, cuando se acaba el seguro obligatorio y el Fosyga. Las clínicas deben actuar de acuerdo a los parámetros de la contratación. Eso es trámite interno de los hospitales”, indicó Carlos Granados, secretario de tránsito del Atlántico

El funcionario indicó que continúan las investigaciones y está a la espera del reporte oficial del cuerpo investigativo que vino de Bogotá, para establecer las causas del accidente.

“Se ha hecho una investigación total, vino un cuerpo técnico de Bogotá que nunca se había visto, realizó la inspección para dar con que fue lo que pudo ocasionar el accidente. La hipótesis principal que tenemos es que las bandas de los frenos se recalentaron”, afirmó el secretario.

Ariel Herrera, conductor del bus, salió en las últimas horas de la unidad de cuidados intensivos, pero permanece hospitalizado a la espera de rendir indagatoria tras el accidente. Diez personas permanecen hospitalizadas, tres de ellas en estado crítico.