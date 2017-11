Familiares de líder social desaparecido en Buenaventura, piden que el caso no quede en la impunidad

Foto archivo RCN Radio.

Pasado dos años desde que se reportó la desaparición de Marima Montoya, líder social de Buenaventura, sus familiares afirman que las investigaciones por parte de las autoridades no han continuado.

El licenciado Gumersindo Montoya, hermano de la mujer desaparecida manifestó que el caso ha quedado en la impunidad ya que las autoridades que llevaban las investigaciones, nunca dieron una respuesta concreta.

De la misma manera, indicó que la preocupación ha sido tanta que la madre de la líder presenta desde aquel entonces, graves afectaciones de salud pues se encuentra sumergida en el dolor de no conocer el paradero de su hija.

“Mi madre se está muriendo de pena y dolor de no saber nada de mi hermana desde el 2015 y no se justifica que las autoridades nos pregunten que si no sabemos nada de Marima”, expresó el Licenciado

Ante esta situación, piden a la Fiscalía y todas las entidades competentes seguir investigando y si es el caso, al menos poder tener el cuerpo de Marima, para darle santa sepultura.

Por ahora, de acuerdo a las cifras entregadas por las Fuerzas Públicas distritales, en lo que va corrido del 2017, se han reportado siete casos de desapariciones forzadas en esta ciudad puerto.