Familiares de Patrullera Dina Carolina Suárez siguen sin aceptar hipótesis de suicidio

Nueve meses después del trágico hecho que marcó la vida de la familia Suárez Pacheco, Blas Manuel Suárez, padre de la Patrullera de la Policía Dina Carolina, mantiene sus dudas sobre el reporte oficial que asegura que la joven agente tomó la fatal decisión de suicidarse en la estación de El Piñón, Magdalena.

Desde su humilde vivienda en Palmar de Varela Atlántico, el padre de la joven de 23 años, cree que su hija no tenía razones para acabar con su existencia, la madrugada del 29 de diciembre de 2016 cuando fue encontrada sin vida con un disparo en el pecho en una habitación del Comando.

“Nosotros no tenemos una vida en paz desde que ella murió y sobre todo porque no sabemos aun qué fue lo que pasó, porque yo sé y estoy seguro como padre que mi hija no se suicidó, eso fue un homicidio”, relató el padre de la agente.

Entre otras circunstancias que le generan suspicacia, Blas Manuel Suárez Gómez, no se explica por qué razón su hija fue trasladada hasta la estación de El Piñón, cuando no estaba en óptimas condiciones de salud.

“Cuando a la niña me la trasladaron al Piñón, ella tenía un quebrando de salud, ellos sabían que a mi hija le detectaron hipertensión portal, la niña no podía estar en El Piñón porque era un municipio muy lejano de tener un hospital en donde podía estar la niña, de primer nivel, por si acaso le daba algún sangrado y sin embargo ellos aparte de eso desconocieron todo eso y me la mandaron para allá”, indicó Blas Manuel.

A pesar de la incertidumbre y las dudas que mantiene Blas en torno al caso de su hija, la familia celebra que el caso haya sido retomado en investigación.

“Ya asignaron al investigador, un coordinador de Fiscalía y esperamos con él sacar este paso adelante, yo sé que si lo vamos a sacar”, puntualizó.

La familia Suárez Pacheco espera conocer la verdad detrás de la extraña muerte de la uniformada. Tres hipótesis se manejan: suicidio, homicidio o accidente fatal.