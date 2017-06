Familiares y sobrevivientes de edificio desplomado en Cartagena bloquearon las vías para pedir atención del Distrito

Foto: RCN Radio

Familiares y sobrevivientes del edificio desplomado en el barrio Blas de Lezo bloquearon por más de una hora el sistema masivo de transporte público de Cartagena. La protesta se dio para exigir al distrito que entregara las ayudas a las que se había comprometido tras esa tragedia.

Con fotos de los 21 obreros fallecidos así como con pancartas en las que pedían justicia llegaron hasta el centro histórico, donde se instalaron en la vía.

“A nosotros no nos han dado ninguna ayuda, dicen que una reunión, luego que otra y así nos mantienen. A mi me operaron de la pelvis y no recibo acompañamiento de las terapias”, Oscar Daniel Bragamontes, sobreviviente de la tragedia.

“Soy sobreviviente y mira como tengo la mano izquierda, no la puedo mover. Me tiene que operar pero la EPS dice que no tiene aprobación y tengo que esperar”, Raúl Andrés Mejía Bello, sobreviviente de la tragedia.

“El alcalde ni los Quiroz no han ayudado con nada, ellos son los culpable de que mis hijos se quedaron sin papá y hermano. Nosotros nos tocó salir de la casa porque no teníamos para pagar arriendo, no tenemos casa propia y los Quiroz tienen muchas, están tranquilo. Al alcalde lo suspendieron por tres meses y a mi hijo de por vida, me lo suspendieron de por vida porque nunca más podrá trabajar… Yo perdí a mi esposo a mi hijo y mis nietos están heridos”, señaló Magalis Madera, familiar de dos de las personas muertas tras el desplome del edificio.

Los sobrevivientes manifestaron que deben pagar hasta 180 mil pesos por las terapias y se han quedado sin recursos para pagar arriendos y alimentarse.

“No han dado nada, la terapia cuesta 180 mil pesos y no han dado nada, ni para arriendo, comida, no han ayudado en nada. Soy de Montelibano y me vine a atender a mi hijo y ni una pastilla le han dado a mi pelao”, señaló una de estas personas.

La protesta se tornó tensa con la llegada de ESMAD, debido a que los uniformados emprendieron contra los sobrevivientes de la tragedia en su intento por dispersar la manifestación.

Durante el enfrentamiento, los uniformados empujaron a estas personas, les quitaron las muletas y los colocaron a un costado de la vía. Algunos de los sobrevivientes se acostaron en el suelo y lloraban pidiendo atención del alcalde. Sin embargo a ese lugar solo llegó la fuerza pública.

“Abusivo lo que hizo la policía, ellos no tenía por qué pegarle a los que están protestando por la muerte de un hermano de un hijo, mira lo que tiene ese muchacho; paralítico de por vida por las cuestiones del alcalde Manolo de poner asesore mediocres, corruptos. Yo vi cuando el policía lo empujó y lo tiró al suelo”, dijo una de las transeúntes que presenció el enfrentamiento.

“Por allá está uno que llegó empujándome, le dije que no hicieron eso que me iba hacer caer que yo no estaba agrediendo a nadie y simplemente estamos protestando para que el alcalde de la cara. Si me caigo y me golpeo quedo invalido y ellos no van a lidiar conmigo”, señaló Oscar Bragamontes.

Durante el procedimiento del ESMAD algunos ciudadanos que circulaban por ese sector, intentaron mediar para que no fueron agredidas las personas en estado de discapacidad fisica ni los niños que acompañaban la protesta. Sin embargo fueron sacados a empujones de las vías.

Periodista de RCN Radio fue agredido por ESMAD

Un uniformado del ESMAD le propinó un golpe a la altura del abdomen al periodista Nelson Jiménez, quien se encontraba en el lugar entrevistando a los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Blas de Lezo. La agresión se presentó segundos previos a que el periodista se disponía a tomar una fotografía de la forma en que el ESMAD cargaba contra su voluntad, a una de las personas en estado de discapacidad que participaba de la protesta.

El hecho generó la reacción de los transeúntes del lugar, quienes arremetieron contra el uniformado a quien le hicieron fuertes reclamos.

Por este caso el general Luis Humbero Poveda, comandante de la Polícia Metropolitana aseguró que se investiga los videos del procedimiento para esclarecer los hechos y aseguró que es obligación de los uniformados proteger a la prensa.