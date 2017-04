Familias víctimas de la violencia podrán elaborar el duelo

Cinco familias víctimas del conflicto en Sucre podrán por fin elaborar el duelo tras perder a sus familiares a manos de la guerrilla y los paramilitares.

Este jueves recibieron de la Fiscalía los restos de sus familiares que estaban desaparecidos desde mediados del 2000.

En la ceremonia cumplida en Sincelejo también recibieron la certificación de medicina legal, tras pruebas físicas y de ADN.

Leidy Ana Escobar, esposa de Idaldo Velásquez Palacio, desaparecido el 15 de julio de 2004 en el corregimiento Don Gabriel (Ovejas), dijo que finalmente podrá responde a sus tres hijos cuando le pregunten dónde está su papá.

Para ella la felicidad no es completa, según dijo, porque aunque descansa de la incertidumbre de no saber de su paradero, asegura que es doloroso no saber quiénes están detrás de la muerte de su esposo.

“Estos no se lo deseo a nadie, nadie por muy malo se lo merece, lo que vivimos no se puede borrar, pero todo acabó porque ya tenemos a nuestros familiares con nosotros y sabemos dónde va a estar porque le vamos a dar cristiana sepultura”, explicó.

De acuerdo con la Fiscalía, 170 fosas han sido exhumadas en Sucre. En ellas se han podido identificar 143 cuerpos.

David Cruz Dáger, fiscal 80, a cargo del proceso, indicó que se continúan las exhumaciones y que varios de los restos están en laboratorio para identificación.

Destacó que los restos entregados este 27 de abril corresponden a víctimas de las Farc y las Autodefensas.

Los restos entregados corresponden a Cecilia Piñeres Pacheco, Neiro Núñez Pineda, Rafael Enrique Yépez Medrano, Idaldo Velásquez Palacio y Regina Monterroza Barreto.