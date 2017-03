Familias que vivían en predios de la Baja Suiza de Manizales, se les ha vulnerado los derechos: Abogados defensores

Foto: RCN Radio.

Un pool de abogados de víctimas, especializado en Derecho Administrativo, son es el defensores de aproximadamente 200 familias, que habitaban en el predio denominado Baja Suiza y que según ellos, se les han vulnerado sus derechos desde hace aproximadamente 20 años.

La preocupación, contaron los profesionales del Derecho, es que esa situación parte de años atrás, en la época de 1983 a 1991, cuando se empezaron a presentar unas irregularidades en el predio antes mencionado.

Dijeron que la situación con las empresas como Invama, Aguas de Manizales y la Caja de la Vivienda Popular, es que comenzaron a comprar y a expropiar lotes en la Baja Suiza, con el argumento que dicho predio era de Utilidad Pública y que serían destinados a construir vivienda de interés social para la comunidad.

Muchos habitantes de ese sector, adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, pues no tenían otra opción que vender o que a través de procesos judiciales que se tramitaban en los juzgados, les expropiaran su predio, los cuales eran cancelados por dichas entidades, de manera muy irrisoria, dineros poco alentadores para aquella época, porque los lotes no eran valorados como se debía.

Manifestaron que posteriormente, se creó en el año 1995, la Empresa de Renovación Urbana (ERUM) Baja Suiza, para darle más trámite a los procesos de expropiación y de compra de esos bienes inmuebles. Se procedió a comprar, continuaron de la misma forma, porque se hablaba de que en ese sector habitaban cerca 200 familias en ese predio, que tiene cerca de 88 mil metros cuadrados y que la comunidad en general sabe donde se encuentra ubicado.

Expresaron que a partir del año 1998 y con un acuerdo 384, se amplió la Utilidad de Interés Público porque todavía no le habían dado la finalidad que era la construcción, no existía el presupuesto, aunque tenían un proyecto no muy elevado, pero era básico para desarrollar esas utilidades.

Añadieron que lo que les sorprende y también a toda la comunidad que habitaba en ese sector, era que para el año 2001, a través de un acuerdo emitido por la alcaldía municipal e Infimanizales, se desafectó ese predio, ya no tenía la connotación de Interés de Público, sino que ya era de Interés Particular.

A raíz de dicha desafectación, contaron los jurisconsultos, es que entraron a jugar muchos intereses, porque es un predio que va a tener un entorno económico, por el cual existen unas entidades que se iban a lucrar de la venta, después de que ya se habían comprado los inmuebles a unos precios muy bajos. Tanto así, que después de muchas negociaciones, resultó un comprador que es la Constructora Berlín, que pagó en el año 2014, cerca de 28 mil millones de pesos por este predio, suma que califican ellos, es astrnómica para lo que realmente había pagado aquellas entidades de esas épocas, por lo que se estaría hablando de un detrimento patrimonial altamente desproporcionado para las personas que vivían en esos lotes, razón por la cual los clientes de los abogados que los representan, han buscado ayuda para hacer resarcir esos daños de cuales fueron vulnerados.

Hay que decir, que ya son numerosas las personas que han fallecido, esperando se les solucione ese problema jurídico.

Agregaron que otra situación que es desafortunada, es que muchos de los habitantes que residían en ese sector, después de que tenían un inmueble digno para vivir, con una estructura adecuada, en este momento practicamente se encuentran en una pobreza absoluta.

A la pregunta de RCN Radio, ¿qué les han respondido las autoridades municipales, con respecto a esa situación problemática del lote de la Baja Suiza?

Respondió que “nosotros tenemos que recaudar una información con unos soportes para poder hacer valer ante las autoridades judiciales, todos esos derechos tan vulnerados, le hemos escrito a las entidades que tienen que ver con esta negociación, Invama, La ERUM, la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Planeación y el Consejo Municipal, donde la respuesta ha sido que no se tiene información concreta, esto ha sido un ir y venir, porque cada uno se tira la pelotica, como se dice coloquialmente. Tanto así que tuvimos una reunión con el secretario General de la ERUM, planteándole esa situación que es de mucha dificultad, porque nosotros no tenemos los soportes para hacer valer los derechos de nuestros clinentes”, dijeron los profesionales del Derecho.

A la pregunta de RCN Radio, ¿cuál es la principal inquietud que ustedes tienen como abogados, frente al tema de la Baja Suiza, contemplando la etapa entre 1983 y lo sucedido después de 1992 con la declaratoria de Utilidad Pública?

Respondieron que “realmente la inquietud más profunda sobre este tema, es que a pesar de que existían unos estudios técnicos que tampoco los conocemos, ellos migraron y cambiaron el predio de Utilidad Pública, a Utilidad de Interés Particular, sin tener unos fundamentos jurídicos, unos estudios serios, sin que el presupuesto de los proyectos que se tuvieran para adelantar la actividad, se hubieran consolidado. Entonces la otra inquietud es, ¿a través de que mecanismo jurídico legal se desafectó ese predio, cuando ya supuestamente le iban a dar una finalidad completamente diferente?”

Aclararon los abogados de víctimas, especializados en Derecho Administrativo, que lo que se va construir en ese predios, no son viviendas de interés social, a pesar de que dicen ellos, han requerido a la Constructora Berlín y no les han puesto cuidado, los evaden a cualquier requerimiento que hacen en cuanto a Derechos de Petición.

También manifestaron, que en esos lotes de la Baja Suiza, ya se iniciaron los alistamientos del terreno, para iniciar las construcciones con alrededor de 20 o 30 empleados.