Fedegán: Ganaderos pierden $52 mil millones mensualmente por fiebre aftosa

El presidente de Fedegán, Jose Félix Lafaurie, afirmó que el cierre de mercados extranjeros como Rusia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, que representan el 60% de las exportación de Colombia, a raíz del brote de fiebre aftosa, generará pérdidas al sector ganadero de $300 mil millones de pesos este año.

“Eso implica a nivel nacional, ingresos menores por cerca de $52 mil millones de pesos mensuales, eso quiere decir que este año vamos a pasar de pérdidas de más de $300 mil millones de pesos y si a eso se le suma que la coyuntura de precio en el sector lácteo ha sido a la baja, creo que tiene ahí un cuadro que puede tener implicaciones sociales y económicas muy importantes”, indicó Lafaurie.

En el Caribe colombiano, el precio interno del ganado ha bajado en promedio en 300 pesos por kilo. Problemática que se agudiza en algunas zonas como Córdoba, donde el precio ha caído hasta 500 pesos por kilo.

“La costa caribe representa el 30 o 40 por ciento de lo que es la ganadería colombiana y aquí ya cayeron los precios en algunos casos 400 pesos, eso tiene un impacto altísimo piense usted en pueblos del Atlántico o Magdalena que son netamente ganaderos, cuando tienen ingreso menor de esta proporción, obviamente la economía intraregional se va a ver afectado”, afirmó el presidente de Fedegán.

Por último, Lafaurie aseguró que cuando la Federación tenía a su cargo la vacunación de los ganados en el país, tenían con exactitud el registro de los animales vacunados años por año, sin embargo, según el, hoy el gobierno no puede garantizar que no se registre un nuevo brote de fiebre aftosa porque no cuenta con un mapa de riesgo por regiones.

“No estamos protegidos contra un nuevo brote porque el gobierno no puede garantizar nada. Como no hay evaluación predial, predio a predio, no sabe el gobierno nacional cuantos animales vacunó en los 498 mil predios, entonces como no se tiene esa referencia, no puede establecer un mapa de riesgo que le permita establecer cuáles regiones son más vulnerables”, señaló Lafaurie.

El presidente de Fedegán informó qu en el país están entrando entre 200 y 250 mil animales de contrabando al año, especialmente en la frontera con Venezuela.