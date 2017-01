Federación Nacional de Departamentos solicitó a órganos de control, investigar millonaria contratación de software

Así lo dio a conocer Amilkar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos, quien sostuvo que hoy mismo se hizo el requerimiento a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para que se investiguen sus actuaciones frente a la contratación de un software por 17.500 millones de pesos.

“Eso tiene un tufillo politiquero, porque no es coincidencia que ese tema se saque a relucir hoy cuando se reúne la asamblea, cuando se está hablando de posibilidades de cambio en la dirección y cuando el sector Cambio Radical que no he sido nunca afecto a ellos, ha venido de una manera insistente, buscando la manera de tomarse la Federación Nacional de Departamentos”, explicó.

Acosta, aclaró que durante los dos años que permaneció al frente a la dirección ejecutiva, se han manejado los temas administrativos y contractuales con total transparencia.

Dijo de igual forma, que siempre ha sido amigo del gobierno, del Presidente Santos y que mientras permaneció en la Federación, esta no fue una apéndice del gobierno nacional, por lo que enfatizó que sea cual sea la decisión que se tome por parte de la asamblea esta tarde en Cali, será la que más convenga a la Federación, la cual debe ser tomada por los gobernadores de forma soberana y sin interferencias por parte del gobierno central.

